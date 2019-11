Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : plus d'AirPods Pro pour répondre à la demande ? Cercle Finance • 28/11/2019 à 10:20









(CercleFinance.com) - Selon des informations obtenues par le quotidien japonais Nikkei, le groupe Apple aurait demandé à ses fournisseurs en Chine de doubler la production d'AirPods Pro, afin de répondre à une demande plus forte que prévu à l'approche des fêtes de fin d'année. La marque à la pomme souhaite ainsi, dit Nikkei, que soient produits 2 millions d'AirPods Pro par mois. Pour l'instant, les consommateurs qui souhaitent passer commande des nouveaux écouteurs sans fil d'Apple ne seront, selon le site du groupe, pas livrés avant le début de l'année 2020. Les AirPods 'classiques' peuvent quant à eux encore être livrés à temps pour Noël. Version améliorée des AirPods, la gamme 'Pro' des écouteurs sans fil d'Apple est sortie fin octobre.

