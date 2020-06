APPLE pay fait l'objet d'une enquête de Bruxelles

(AOF) - La Commission européenne a ouvert une enquête formelle en matière de pratiques anticoncurrentielles afin d'apprécier si le comportement d'Apple concernant Apple Pay enfreint les règles de concurrence de l'Union européenne.

Elle porte sur les modalités, conditions et autres mesures imposées par Apple pour l'intégration d'Apple Pay dans les applications commerciales et les sites web commerciaux sur les iPhones et les iPads, sur la limitation instaurée par Apple de l'accès à la fonctionnalité de communication en champ proche (Near Field Communication, NFC) dite "tap and go" sur les iPhones pour les paiements en magasin, ainsi que sur des refus allégués d'accès à Apple Pay.

À l'issue d'une enquête préliminaire, la Commission craint que les modalités et conditions d'Apple, ainsi que d'autres mesures liées à l'intégration d'Apple Pay aux fins de l'achat de biens et de services dans des applications commerciales et sur des sites web commerciaux sur les appareils sous iOS/iPadOS, ne puissent fausser la concurrence et réduire le choix et l'innovation.

En outre, Apple Pay est la seule solution de paiement mobile qui puisse accéder à la technologie NFC "tap and go" intégrée aux appareils mobiles sous iOS pour effectuer des paiements en magasin. L'enquête portera également sur des restrictions alléguées d'accès à Apple Pay pour des produits spécifiques de concurrents sur les appareils mobiles intelligents sous iOS et iPadOS.

La Commission examinera l'incidence éventuelle des pratiques d'Apple sur la concurrence dans le domaine de la fourniture de solutions de paiement mobile.

