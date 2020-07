Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : pas de pépin au troisième trimestre Cercle Finance • 31/07/2020 à 11:31









(CercleFinance.com) - La crise économique a manifestement épargné, et même plus que ça, le groupe Apple : le géant américain a fait état cette nuit d'une hausse de ses revenus, portés à 59,69 milliards de dollars au troisième trimestre de son exercice. Ils ne s'élevaient 'qu'à' 53,81 milliards à la même période de l'exercice précédent. Dans le détail, les produits et services d'Apple sont en forme : les premiers représentent 46,53 milliards de dollars, et les seconds, sur lesquels Apple mise beaucoup ces derniers mois, 13,16 milliards de dollars. Une performance d'autant plus impressionnante que de très nombreux magasins du groupe ont été fermés au plus fort de la crise du coronavirus. Le résultat net s'affiche à 11,25 milliards de dollars, à comparer à 10,04 milliards. Le bénéfice par action atteint, pour sa part, 2,58 dollars, après 2,18 dollars.

Valeurs associées APPLE NASDAQ +1.21%