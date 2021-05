Apple : ouvre un nouveau point de vente à Rome

(CercleFinance.com) - Apple a présenté aujourd'hui Apple Via del Corso, son tout nouveau point de vente situé dans l'un des quartiers les plus animés de Rome. Apple Via del Corso est le 17e magasin à ouvrir en Italie.

' Le magasin préserve le grand Palazzo Marignoli, rendant ainsi hommage à la riche histoire de l'art et de la culture de Rome, ce qui en fait l'un des projets de restauration les plus importants d'Apple ' indique le groupe.

Apple Via del Corso accueille également le tout premier programme Today at Apple Made in Rome. Sous la direction de plus de 40 artistes locaux, Apple organise des sessions dans les domaines de la musique, de l'art et du design, de la création de contenu et de la vidéo, dans le but de soutenir les communautés locales de la ville dans les mois à venir.