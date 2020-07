Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : ouvre un nouveau magasin à Pékin Cercle Finance • 17/07/2020 à 12:22









(CercleFinance.com) - Apple a ouvert aujourd'hui un nouveau magasin à Pékin, une version rénovée de son premier magasin en Chine. A son emplacement précédent dans le quartier de Sanlitun, le tout nouveau magasin fait deux fois la taille de l'original, a déclaré Apple. Le nouveau magasin propose les dernières conceptions commerciales d'Apple, notamment un forum, une galerie et une salle de conférence. Il est également équipé d'un panneau solaire intégré, une première en Chine. La boutique nécessite des masques, des contrôles de température et une distance sociale avant l'entrée et à l'intérieur du magasin. Depuis son ouverture il y a 12 ans, le magasin de Sanlitun a accueilli plus de 22 millions de visiteurs, selon Apple.

Valeurs associées APPLE NASDAQ -1.23%