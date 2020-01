Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : obtient les droits mondiaux pour 'Boys State' Cercle Finance • 28/01/2020 à 10:15









(CercleFinance.com) - Apple a obtenu les droits mondiaux sur le film documentaire 'Boys State', qui sera distribué par le célèbre studio de cinéma et de télévision A24, plusieurs fois primé aux Oscars. Réalisé et produit par Jesse Moss et Amanda McBaine ('The Overnighters'), nominé aux Directors Guild of America (DGA) Award, 'Boys State' est l'un des projets les plus en vogue du Festival du film de Sundance 2020. Le film est projeté dans le cadre de la compétition documentaire américaine de Sundance. Moss et McBaine ont déclaré: ' Avec Concordia Studio, nous sommes ravis de nous associer à deux sociétés incroyables, Apple et A24, qui aideront à faire connaître 'Boys State' à un public du monde entier. '

