Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: nouvelle application sportive gratuite, Apple Sports information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 16:44









(CercleFinance.com) - Apple a annoncé mercredi le lancement d'Apple Sports, une nouvelle application gratuite dédiée aux rencontres sportives, dernière incursion en date du groupe américain sur le marché des services.



Le géant technologique explique avoir créé une interface simple, rapide et facile d'accès permettant aux utilisateurs de suivre les résultats des matchs en temps réel, ainsi que les statistiques des équipes.



Dans un premier temps, Apple Sports se concentrera sur la NBA, le championnat nord-américain de basket-ball, la NHL, la ligue de hockey sur glace et la Major League Soccer (MLS), le championnat américain de football.



Les fans de football pourront aussi suivre les résultats de plusieurs championnats de football européens, tels que la Bundesliga allemande, LaLiga espagnole, la Ligue 1 française, la Premier League anglaise et la Serie A italienne.



Apple prévoit, à terme, de proposer également les résultats de la NFL, la ligue nationale de football américain.



L'application est pour l'instant disponible sur iPhone en téléchargement à partir de l'App Store aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.





Valeurs associées APPLE NASDAQ +0.52%