Apple : nouvel accord avec le britannique Imagination

(CercleFinance.com) - Imagination Technologies, spécialiste britannique de la R & D dans le domaine des semi-conducteurs, annonce avoir remplacé un accord de licence avec Apple, datant de 2014, par un nouvel accord pluriannuel. Selon les termes du nouvel accord, Apple aura accès à un plus large éventail de propriétés intellectuelles d'Imagination, en échange de droits de licence. Les technologies graphiques, d'intelligence artificielle et de connectivité d'Imagination sont utilisées dans les téléphones, les voitures, les maisons et les lieux de travail. L'entreprise a été acquise en 2017 par le fonds d'investissement Private Equity Canyon Bridge.

