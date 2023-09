Apple: nouveau repli, l'iPhone 15 accueilli sans effusion information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 16:30

(CercleFinance.com) - Apple a annoncé lundi le lancement d'un nouveau modèle d'iPhone, tourné vers le haut de gamme et plus cher que les modèles les plus récents, une nouveauté qui était accueillie sans grande effusion à la Bourse de New York.



Apple a dévoilé hier depuis son siège de Cupertino (Californie) l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, dotés d'un dos en verre offrant une finition mate texturée et d'un boîtier en aluminium avec de nouveaux bords profilés.



Le géant technologique a également présenté ses deux modèles positionnés sur le segment premium, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, conçus à partir d'un design robuste et léger en titane aérospatial.



Fait nouveau, l'iPhone 15 Pro Max va être proposé à partir de 1479 dollars, un prix supérieur de 100 dollars à la dernière génération de l'appareil, avec l'objectif de soutenir les marges bénéficiaires du groupe face à des ventes qui s'essoufflent, une décision qui était attendue par le marché.



A Wall Street, l'action Apple perdait d'ailleurs 0,8% mardi matin après avoir déjà cédé 1,7% hier.



'On se situe typiquement dans un événement qui consiste à 'vendre la nouvelle' et la présentation d'hier n'échappe pas à la règle', estiment les analystes de Bank of America.



Certains professionnels ne peuvent cependant s'empêcher de remarquer que l'enthousiasme qui caractérisait depuis 2007 la commercialisation des nouveaux modèles d'iPhone n'est plus qu'un lointain souvenir.



'Le nouvel iPhone 15 n'apporte aucune révolution technologique', regrette ainsi Eryk Szmyd, analyste chez XTB Financial Markets.



'Les changements apportés par rapport à la dernière version du combiné semblent plus d'ordre cosmétique que véritablement novateurs', ajoute-t-il.



Pour Eryk Szmyd, Apple se trouve aujourd'hui dans la situation d'un coureur de haies qui perd de son agilité à chaque saut d'obstacle devant le regard contrarié des spectateurs.



Pour rappel, Apple a également dévoilé hier sa nouvelle montre connectée Apple Watch Series 9, ainsi que l'Apple Watch Ultra 2, plus polyvalente, deux produits qui peinent là encore à susciter l'enthousiasme.



'Nous pensons que l'événement a été conforme aux attentes, avec quelques nouveautés qui n'ont pas réservé de grandes surprises', concluent ainsi les équipes de Wells Fargo.