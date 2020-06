Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : nouveau record à 36,8$, 1.590Mds$ de capitalisation Cercle Finance • 23/06/2020 à 17:55









(CercleFinance.com) - La spirale haussière est inexorable sur Apple (+2,2%) qui bat un nouveau record à 366,8$, ce qui porte sa capitalisation à un autre record de 1.590Mds$. Le titre vient de reprendre +73% depuis un plancher de 213$ le 23 mars, ce qui porte son gain annuel à +25%. Rappel, le précédent record absolu du 12 février avait été inscrit à 327,2$ et le canal ascendant qui s'est inauguré il y a 13 semaine constitue un exemple de perfection : la résistance oblique gravite vers 372$... elle pourrait être testée au cours des prochaines heures (+75% depuis le plancher de mars).

Valeurs associées APPLE NASDAQ +2.80%