Apple, Netfix, Procter & Gamble... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - American Express

L'émetteur de cartes de crédit American Express a dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, le bénéfice net a augmenté de 2% à 2,51 milliards de dollars, soit 3,49 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est aussi ressorti 3,49 dollars au dessus du consensus s'élevant à 3,28 dollars. Ses revenus ont progressé de 8% à 16,64 milliards de dollars alors que le marché visait 16,67 milliards de dollars. American Express a enregistré 1,4 milliard de dollars de provisions pour pertes sur prêts contre 1,2 milliard de dollars, un an auparavant.

Apple

Les ventes d'iPhone 16 en Chine ont augmenté de 20% au cours de leurs trois premières semaines de commercialisation relativement au modèle lancé en 2023, selon Counterpoint Research cité par Bloomberg. Les consommateurs continuent de se tourner vers les modèles les plus chers, et les ventes des modèles haut de gamme Pro et Pro Max ont progressé de 44% par rapport à leurs équivalents de l'année dernière.

Netflix

Netflix a dévoilé hier soir une croissance de ses abonnés et des profits plus élevés qu'anticipé. Au troisième trimestre, le groupe de streaming a recruté 5,07 millions d'abonnés, portant le total à 282,72 millions. Le marché anticipait seulement 4 millions de clients supplémentaires. Entre juillet et septembre, le groupe a réalisé un bénéfice net de 2,364 milliards de dollars, soit 5,40 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 1,677 milliard de dollars (3,73 dollars par action) un an plus tôt. Le bénéfice par action est supérieur au consensus de 5,12 dollars.

Pharmacie

Un collectif d'organisations de défense des consommateurs et de syndicats appellent la FTC, l'autorité fédérale américaine de la concurrence, à empêcher le rachat annoncé de l'américain Catalent par le Danois Novo Holding, actionnaire majoritaire du géant Novo Nordisk, annoncé en février. Ils estiment que rapprochement estimé à 16,5 milliards de dollars nuirait à la concurrence dans le domaine des médicaments amaigrissants et des thérapies géniques de pointe. Amgen, Pfizer, Roche et AstraZeneca verraient la commercialisation de leurs propres médicaments GLP-1 compromise par ce rachat.

Procter & Gamble

Le groupe de produits de grande consommation Procter & Gamble a dévoilé une performance mitigée. Au premier trimestre, clos fin septembre, le bénéfice net a reculé de 12% à 3,987 milliards de dollars, soit 1,61 dollar par action. Ce dernier tombe à 1,93 dollar hors éléments exceptionnels, dépassant de 3 cents par action le consensus. Les ventes ont reculé de 1% à 21,7 milliards de dollars alors que Wall Street visait 21,91 milliards. La croissance organique a atteint 2%.

SLB

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de SLB est ressorti à 9,16 milliards de dollars. Il est resté stable en séquentiel et a augmenté de 10 % en glissement annuel. Le bénéfice net s'élève à 1,19 milliard de dollars, soit une hausse de 7% en séquentiel et de 6% en glissement annuel. L'Ebitda ajusté est de 2,34 milliards de dollars, soit une augmentation 2% en séquentiel et de 13% en glissement annuel. Le groupe parapétrolier affiche un bénéfice de 89 cents par action, en excluant les charges et les crédits, soit 14% de hausse en glissement annuel.