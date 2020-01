APPLE met tout le monde d'accord avec ses résultats

(AOF) - Apple a présenté hier des résultats record et supérieurs aux attentes, bénéficiant de la bonne performance commerciale des iPhone 11, des wearables (AppleWatch, Beats et Airpod) et des services. La firme à la pomme a enregistré au premier trimestre, clos fin décembre, un bénéfice net de 22,24 milliards de dollars, soit 4,99 dollars par action, contre respectivement 19,96 milliards de dollars et 4,18 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet, s'élevant à 4,54 dollars, a été nettement dépassé.

Le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 8,9% à 91,82 milliards de dollars, dépassant également légèrement le consensus : 88,48 milliards de dollars. Il a été soutenu en particulier par les wearables, qui ont connu une croissance des revenus de 37% à 10,01 milliards, dépassant ainsi les Mac (-3,4% à 7,16 milliards).

Pour leur part, les services, qui comprennent en particulier l'App Store, iCloud et iTunes, dont les ventes ont bondi de 16,9 % pour atteindre un niveau record à 12,715 milliards de dollars.

Les ventes d'iPhones ont, elles, mis fin à quatre trimestres consécutifs de repli. Elles ont augmenté de 7,6 % à 55,957 milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street : 32,8 milliards de dollars.

Ces bons résultats s'accompagnent de prévisions plus élevées que prévu pour le deuxième trimestre.

Sur cette période, le fabricant de l'iPhone cible des revenus compris entre 63 et 67 milliards de dollars, soit 65 milliards de dollars, en moyenne. Cette prévision dépasse l'anticipation du marché : 62,4 milliards de dollars.