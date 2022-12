Apple:met à jour les fonctions de tarification de l'AppStore information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 11:38

(CercleFinance.com) - Apple annonce aujourd'hui la mise à jour la plus importante des fonctions de tarification de l'App Store depuis son lancement.



Les développeurs disposeront de 700 niveaux de prix supplémentaires et de nouveaux outils de tarification qui faciliteront la fixation des prix sur l'App Store en fonction des pays et des zones géographiques.



Les améliorations apportées à la tarification seront disponibles dès aujourd'hui pour les apps proposant des abonnements à renouvellement automatique, et à partir du printemps 2023 pour les autres apps et achats intégrés.



Tous les développeurs bénéficieront ainsi d'une flexibilité et d'un contrôle sur la tarification de leurs produits dans 45 devises à travers 175 vitrines.



Les développeurs d'apps avec abonnement seront en mesure de gérer plus facilement les devises et les taxes en choisissant une vitrine locale pour générer automatiquement les prix des 174 vitrines et 44 devises restantes. Ils auront toujours la possibilité de définir leurs prix pour chacune des vitrines s'ils le souhaitent. Cette possibilité s'étendra à toutes les autres apps au printemps 2023.