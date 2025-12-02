Apple, Mcdonald's, Starbucks, Warner Bros.... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Apple

Apple a annoncé que John Giannandrea, vice-président senior en charge du Machine Learning et de la stratégie IA, quittait ses fonctions et occuperait le poste de conseiller auprès de l'entreprise avant de prendre sa retraite au printemps 2026. Apple a également annoncé que le chercheur en IA, Amar Subramanya,avait rejoint le groupe en tant que vice-président IA, sous la responsabilité de Craig Federighi, vice-président principal de l'ingénierie logicielle. Il dirigera des domaines critiques, notamment les modèles de base Apple, la recherche en ML et la sécurité et l'évaluation de l'IA.

Bristol Myers Squibb

Selon Reuters, un juge américain du district sud de New York à Manhattan aurait rejeté la demande de Bristol Myers Squibb visant à annuler une action en justice de 6,7 milliards de dollars. Le laboratoire est accusé d'avoir lésé des actionnaires de l'ex-Celgene, une société acquise en 2019 par Bristol Myers Squibb pour environ 74 milliards de dollars, en retardant l'approbation fédérale de trois médicaments, dont le traitement contre le cancer Breyanzi.

Marvell

Le fabricant de puces, Marvell, serait en pourparlers avancés pour racheter la start-up Celestial AI, basée à Santa Clara, dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions pour plus de 5 milliards de dollars, selon des personnes proches du dossier citées par le site spécialisé, The Information. Selon l'accord en cours de discussion, Marvell verserait plusieurs milliards de dollars d'avance pour cette start-up qui n'a encore généré aucun chiffre d'affaires, selon l'une des personnes interrogées.

McDonald's

Capital Dynamics, Engie et McDonald's UK ont conclu un Corporate Power Purchase Agreement ("cPPA", contrat de livraison d'électricité) d'une durée de 15 ans pour l'énergie propre produite par le parc éolien Douglas West Extension, situé en Écosse et détenu en pleine propriété par Capital Dynamics. McDonald's achètera 100% de l'électricité générée par le parc, dont la mise en service est prévue pour le premier trimestre 2026.

Philip Morris International

Philip Morris International réaffirme ses prévisions de bénéfices par action (BPA) dilué pour l'année 2025 comme annoncé le 21 octobre dernier, entre 7,39 et 7,49 dollars. En excluant un ajustement total de 2025 de 0,07 dollar par action, cette prévision représente une augmentation prévue de 13,5 à 15,1% par rapport au BPA dilué ajusté de 6,57 dollars en 2024. En excluant également un impact favorable des devises de 0,10 dollar par action, cette prévision représente une augmentation prévue de 12 à 13,5% par rapport au BPA dilué ajusté de 6,57 en 2024.

Starbucks

Starbucks a accepté de verser 38,9 millions de dollars pour régler les plaintes déposées par la municipalité de New York. Cette dernière accusait la chaîne de cafés d'avoir enfreint une loi locale obligeant les entreprises de restauration rapide à fournir à leurs employés des horaires prévisibles et stables, a déclaré le bureau du maire Eric Adams. Cet accord clôt une enquête municipale longue de trois ans et constitue le règlement le plus important de l'histoire de New-York concernant une loi de protection des travailleurs.

Warner Bros/ Netflix

Warner Bros, dont le titre progresse de plus de 2% en avant-Bourse, annonce avoir reçu une deuxième série d'offres d'achat, dont une proposition principalement en numéraire de la part de Netflix, dans le cadre d'une vente aux enchères qui pourrait s'achever dans les jours ou les semaines à venir, fait savoir Reuters. Paramount Skydance a aussi amélioré son offre pour l'ensemble du groupe Warner, tandis que ComCast a présenté une deuxième offre pour les actifs de streaming et de divertissement.