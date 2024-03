Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: lourde amende infligée par Bruxelles information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - La Commission européenne indique avoir infligé à Apple une amende de plus de 1,8 milliard d'euros pour abus de position dominante sur le marché de la distribution d'applications de streaming musical aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad via son App Store.



En particulier, Bruxelles a estimé qu'Apple appliquait des restrictions aux développeurs d'applications les empêchant d'informer les utilisateurs d'iPhone et d'iPad sur les services d'abonnement musical alternatifs et moins chers disponibles en dehors de l'application.



Pour fixer le montant de l'amende, la Commission a tenu compte de la durée (dix ans) et de la gravité de l'infraction, du chiffre d'affaires total et de la capitalisation d'Apple, et du fait que le groupe avait fourni des informations erronées dans le cadre de la procédure.





