Apple : les restrictions liées au Covid entravent la production des iPhone14 Pro

(AOF) - Les restrictions liées au Covid-19 ont temporairement affecté le principal site d'assemblage des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max situé à Zhengzhou, en Chine, a prévenu Apple dimanche. L'usine fonctionne actuellement à une " capacité considérablement réduite ".

" Nous continuons de constater une forte demande pour les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Toutefois, nous prévoyons désormais des expéditions d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro Max inférieures à nos prévisions et les clients devront attendre plus longtemps avant de recevoir leur nouveau produit " a précisé la firme technologique.

Avant d'ajouter : " Nous travaillons en étroite collaboration avec notre fournisseur pour revenir à des niveaux de production normaux tout en garantissant la santé et la sécurité de chaque travailleur ".

Son sous-traitant, Foxconn a également revu à la baisse ses prévisions pour octobre-décembre en raison de l'épidémie de Covid-19 à Zhengzhou, a indiqué la société dans son rapport mensuel sur les revenus publié lundi.

Fin octobre, Apple avait publié des comptes trimestriels, qui avaient été bien accueillis, échappant aux sanctions boursières qui avaient touché Alphabet, Meta, Snap…

