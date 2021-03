Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : les projets liés aux obligations vertes dévoilés Cercle Finance • 17/03/2021 à 12:22









(CercleFinance.com) - Apple a détaillé mardi la nature des premiers projets menés à bien grâce à la levée, au cours des dernières années, de 4,7 milliards de dollars sous forme d'obligations vertes. Dans un communiqué, le géant technologique indique avoir déjà dépensé un peu plus de la moitié de ce montant, soit l'équivalent de 2,8 milliards de dollars, dans la réalisation de plusieurs projets liés aux énergies renouvelables. Le groupe de Cupertino explique avoir notamment investi dans un parc solaire de 72 hectares situé non loin de Reno, qui lui permet désormais d'alimenter son centre de données du Nevada en énergie verte. L'enveloppe a également permis de financer la signature d'un accord virtuel d'achat d'énergie avec une ferme éolienne basée de l'Illinois qui couvre désormais l'intégralité de ses besoins en électricité dans la région de Chicago. Le produit des obligations vertes a également servi au développement d'un projet photovoltaïque en Virginie ainsi qu'à la conception de turbines éoliennes géantes au Danemark censées alimenter en énergie son data center de Viborg. Entre 2016 et 2019, Apple avait réussi à lever quelque 4,7 milliards de dollars via le lancement de trois obligations vertes, ce qui en fait l'un des principaux émetteurs dans le domaine.

Valeurs associées APPLE NASDAQ +1.27%