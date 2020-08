Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : les perspectives sur le lancement de l'iPhone 12 Cercle Finance • 05/08/2020 à 17:27









(CercleFinance.com) - Dans une note de recherche, Wells Fargo souligne qu'une étude conduite auprès d'un millier d'utilisateurs de l'iPhone semble préfigurer quelques bonnes surprises en perspective du prochain lancement de l'iPhone 12. 'Notre enquête montre que 84% des propriétaires d'iPhone pourraient être intéressés par un renouvellement de leur smartphone cette année, en dépit de l'impact de la crise du coronavirus', explique Wells Fargo. A en croire l'analyste, ce scénario favorable pourrait représenter un potentiel d'appréciation des bénéfices de l'ordre de 17 dollars par action pour la seule année 2021. Wells Fargo Securities a annoncé mercredi avoir relevé de 450 à 485 dollars son objectif de cours sur Apple, tout en maintenant une recommandation 'surpondérer' sur le titre.

