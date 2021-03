Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : les fournisseurs passent aux énergies renouvelables Cercle Finance • 31/03/2021 à 15:59









(CercleFinance.com) - Apple a annoncé mercredi que plus de 110 de ses fournisseurs s'approchaient d'une production basée à 100% sur les énergies renouvelables, en tout cas pour les produits vendus au géant technologique. C'est notamment le cas du chimiste néerlandais DSM Engineering Materials, récent signataire d'un contrat d'achat d'électricité éolienne, ou de STMicroelectronics, dont le site marocain produit désormais de l'énergie solaire, fait valoir le groupe californien. Apple cite également l'exemple de Solvay, qui a accru sa consommation d'énergies renouvelables depuis qu'il a rejoint le programme 'Supplier Clean Energy Program' d'Apple il y a cinq ans. En Chine, ce sont 15 fournisseurs qui se sont récemment joint au programme. Pour mémoire, Apple s'est donné comme objectif d'atteindre la neutralité carbone pour l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement et de ses produits d'ici 2030. Cela signifie que, d'ici 10 ans, chaque produit commercialisé par Apple devra avoir un impact neutre sur le climat.

Valeurs associées APPLE NASDAQ +2.71%