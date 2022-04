Apple : les contraintes d'approvisionnement font de l'ombre aux bons résultats

(AOF) - Apple a présenté des résultats meilleurs que prévu, mais a averti que les problèmes d’approvisionnement pourraient amputer son chiffre d’affaires de 4 à 8 milliards de dollars sur le trimestre en cours en raison du Covid en Chine. La firme à la pomme a généré au deuxième trimestre, clos fin mars, un bénéfice net de 25,01 milliards de dollars, soit 1,52 dollar par action, contre respectivement 23,63 milliards de dollars et 1,40 par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action a dépassé de 10 cents le consensus Bloomberg.

Le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 8,6% pour atteindre 97,28 milliards de dollars. Il est également supérieur aux attentes du marché : 94 milliards de dollars.

Cette surperformance, la firme de Cupertino (Californie) la doit au succès de ses iPhone. Les revenus tirés de son produit vedette sont ressortis au-delà des anticipations en dépit des difficultés d'approvisionnement. Il a vu ses ventes progresser de 5,5% à 50,57 milliards de dollars alors que les analystes visaient 49,2 milliards de dollars.

Les revenus tirés des Mac ont progressé de 14,6% à 10,435 milliards de dollars et ceux des iPad ont reculé de 2% à 7,65 milliards de dollars.

Pour leur part, les services, qui comprennent en particulier l'App Store, iCloud et iTunes, ont vu leurs ventes bondir de 17,3% pour atteindre 19,82 milliards de dollars.

Les "wearables", c'est-à-dire les montres connectées pour l'essentiel, ont connu une croissance des revenus de 1,1% à 8,81 milliards de dollars.

Sur le trimestre en cours, Apple vise une marge brute comprise entre 42% et 43% et une solide croissance annuelle, a déclaré le directeur financier, Luca Maestri, lors de la conférence de presse avec les analystes.

" Les contraintes d'approvisionnement causées par les perturbations liées au Covid et les pénuries de silicium à l'échelle de l'industrie ont un impact sur notre capacité à répondre à la demande des clients pour nos produits. Nous nous attendons à ce que ces contraintes soient de l'ordre de 4 à 8 milliards de dollars, ce qui est considérablement plus important que ce que nous avons connu au cours du trimestre de mars ", a-t-il précisé. Les perturbations liées au Covid ont également un certain impact sur la demande des clients en Chine.

Le conseil d'administration a autorisé une augmentation de 90 milliards de dollars du programme de rachat d'actions existant. Le dividende trimestriel a été augmenté de 5% à 23 cents.

