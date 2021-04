Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : les attentes d'un analyste à la 'keynote' Cercle Finance • 19/04/2021 à 17:42









(CercleFinance.com) - Le groupe californien a prévu de tenir demain sa 'keynote' de printemps. Bank of America dit s'attendre à ce que le géant technologique lance toute une série de nouveaux iPad Pros à l'occasion de cette réunion virtuelle, qui a été baptisée ''Spring Loaded'. BofA évoque notamment le lancement d'un nouvel iPad Pro d'une trentaine de centimètres doté d'un écran mini-LED offrant un meilleur contraste, de puces rapides A14x et des fonctionnalités 5G. Le courtier dit également s'attendre à la présentation de nouveaux traqueurs AirTags, ces appareils circulaires qui permettent aux utilisateurs de localiser leur iPhone via l'application 'Find My'. Apple pourrait également lancer de nouveaux AirPods, ses écouteurs qui ont connu une forte croissance des ventes pendant le confinement du fait de l'explosion des réunions en ligne, fait-il valoir dans sa note. Bank of America a renouvelé aujourd'hui son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 155 dollars sur le titre.

