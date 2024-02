Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: les analystes saluent l'abandon de l'Apple Car information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 16:19









(CercleFinance.com) - La décision d'Apple de mettre un terme à son projet de développer un véhicule électrique autonome est la bonne, estiment mercredi les analystes, même si certains d'entre eux regrettent que le groupe se prive ainsi d'accéder à un marché considérable.



L'Apple Car - également connue sous le nom de 'Projet Titan' - mobilisait depuis 2014 autour de 2000 ingénieurs, avec l'objectif de parvenir à une mise en production sur le moyen terme.



D'après Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank, la décision prise par Apple en dit long sur l'époque actuelle.



'Le fait qu'ils aient pris cette décision afin de consacrer les ressources du programme à l'IA montre à quel point les tendances sont changeantes', souligne-t-il.



Même point de vue chez Wedbush Securities, qui estime qu'il s'agit d'un choix judicieux pour le géant technologique de Cupertino (Californie).



'On voit que l'attention du groupe consiste dorénavant à se focaliser sur l'IA avec l'objectif de déployer une large stratégie pouvant être déclinée au sein de tout son écosystème', souligne Dan Ives, l'analyste en charge des sociétés 'disruptives'.



Les équipes d'UBS déplorent de leur côté qu'Apple renonce à entrer sur un marché particulièrement vaste (entre 15 et 20 millions d'unités vendues chaque année).



Du point de vue du bureau d'études, l'arrivée sur le marché de l'automobile aurait permis à l'entreprise de diversifier ses activités et de réaccélérer sa croissance en commercialisation des véhicules à prix élevés (plus de 50.000 dollars).



Chez Bank of America, les analystes soulignent de leur côté que la base installée d'iPhone devrait connaître un coup de fouet au cours des deux prochaines années.



D'après leurs travaux, 57% des possesseurs actuels d'iPhone envisagent de faire l'acquisition d'un appareil de nouvelle génération, une perspective qui les conduit à maintenir leur recommandation d'achat sur le titre en tenant compte des promesses de l'IA générative, de la croissance dans les services et de l'amélioration de ses marges bénéficiaires.



A la Bourse de New York, l'action Apple cédait 0,6% mercredi après avoir progressé de plus de 1% hier.





