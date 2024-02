Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: les analystes plutôt optimistes sur le Vision Pro information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 17:06









(CercleFinance.com) - Après l'accueil sans enthousiasme reçus par ses résultats trimestriels vendredi, le titre Apple repart à la hausse lundi dans le sillage de la commercialisation de son Apple Vision Pro, premier produit véritablement novateur lancé depuis des années.



Ce casque de réalité mixte, qui avait initialement présenté en juin dernier, a fait l'objet d'un lancement officiel vendredi dans la boutique new-yorkaise d'Apple située sur la cinquième avenue.



Dans une note publiée aujourd'hui, les analystes de Wedbush Securities évoquent une curiosité et un intérêt qui n'avaient plus été constatés depuis de longues années dans les magasins du groupe.



'Nous pensons que l'Apple Vision Pro pourrait potentiellement changer la donne au cours des années qui viennent et le groupe de Cupertino s'est doté d'un objet réussi avec ce produit de génération qui devrait largement dépasser les attentes de Wall Street', écrit Dan Ives, l'analyste vedette de la maison de courtage.



De son point de vue, les premières ventes enregistrées par le Vision Pro durant le week-end ont été très solides, ce qui le rend confiant quant à l'atteinte de son objectif de 600.000 appareils vendus en 2024.



Wedbush souligne que la deuxième version du casque devrait être disponible à des prix inférieurs à 2000 dollars l'unité, ce qui pourrait selon lui permettre d'atteindre le seuil du million d'appareils vendus dès l'exercice 2024/2025.



Chez Bank of America, on estime que le Vision Pro pourrait devenir une activité 'significative' chez Apple en générant autour de 68 ou 69 cents de valeur additionnelle au niveau du bénéfice par action (BPA) du groupe au cours des cinq prochaines années.



Avec plus de 600 applications dédiées disponibles, l'appareil va proposer une expérience 'différenciée' dans des domaines tels que les événements sportifs, le divertissement, le fitness ou le shopping, estime BofA.



S'ils reconnaissent que rien d'équivalent n'existe aujourd'hui sur le marché, les analystes d'UBS craignent, de leur côté, que le prix élevé du casque (3499 dollars) freine la demande.



Relativement prudents, ils disent tabler sur 400.000 appareils vendus sur l'exercice 2023/2024, ce qui devrait tout de même générer plus de 1,5 milliard de dollars de revenus additionnels sur l'exercice, soulignent-ils.



Le titre progressait de 0,2% en début de séance, ce qui portait à environ 20% ses gains sur les 12 derniers mois.





Valeurs associées APPLE NASDAQ +0.80%