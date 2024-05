Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: le titre surperforme, Wedbush relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 15:43









(CercleFinance.com) - Apple progresse en Bourse ce vendredi à Wall Street, Wedbush ayant relevé son objectif de cours sur le titre de de 250 à 275 dollars, tout en maintenant son opinion 'surperformance'.



L'action prenait 1,2% dans les tous premiers échanges, dans un marché boursier américain en hausse d'environ 0,3%.



Dans une note diffusée dans la soirée d'hier, Wedbush Securities se montre optimiste sur la valeur, anticipant une forte demande pour le futur iPhone 16 avec l'arrivée de nouvelles fonctionnalités liées à l'IA.



Le broker américain estime que la prochaine conférence des développeurs (WWDC) qui se tiendra la 10 juin prochain constituera 'l'événement le plus marquant' pour le groupe technologique depuis dix ans.



A en croire Wedbush, le géant américain devrait en profiter pour dévoiler des grands modèles de langage (LLM) à la fois préinstallés sur ses appareils à venir, mais aussi en tant qu'applications disponibles en mode 'cloud'.



'Nous pensons que la technologie d'IA qui va être intégrée à l'écosystème d'Apple va générer d'importantes opportunités en termes de monétisation, à la fois au niveau des services mais aussi s'agissant des ventes d'iPhone et d'appareils', souligne-t-il.



D'après ses calculs, ces projets pourraient ajouter entre 30 et 40 dollars de valeur à chaque action Apple, sachant que le groupe dispose aujourd'hui d'une base installée de quelque 2,2 milliards d'utilisateurs.





