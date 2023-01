Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Apple: le titre sous pression avant les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 16:51

(CercleFinance.com) - Apple s'inscrit en baisse ce lundi à la Bourse de New York à quelques jours de la publication de ses résultats trimestriels et sur fond de commentaires d'analystes négatifs.



En tout début de matinée, l'action du groupe de Cupertino (Californie) se contracte de 1,3%, signant la deuxième plus forte baisse d'un indice Dow Jones qui évolue, lui, autour de l'équilibre.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Wells Fargo se disent 'prudents' sur le titre après sa hausse de 12% depuis le début de l'année, contre seulement +6% pour le S&P 500, et au vu des signes d'affaiblissement qui commencent à affecter la demande.



Les professionnels maintiennent malgré tout leur recommandation 'surpondérer' sur la valeur.



D'autres bureaux d'études se montrent plus optimistes avant la publication des résultats du géant technologique, prévue jeudi soir.



Les équipes de Credit Suisse indiquent ainsi envisager de bonnes surprises pour le trimestre clos fin décembre, le troisième trimestre fiscal du groupe, en raison du récent accès de faiblesse du dollar et d'une base de comparaison jugée favorable.



Credit Suisse réitère ainsi son opinion 'surperformance' assortie d'un objectif de cours de 184 dollars.