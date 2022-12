Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple: le titre sous-performe après des propos de Barclays information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 17:41









(CercleFinance.com) - L'action Apple (+0,1%) évolue autour de l'équilibre lundi matin dans le sillage de commentaires prudents des analystes de Barclays, qui maintiennent leur conseil 'pondérer en ligne' et leur objectif de cours de 144 dollars sur la valeur.



Dans une étude en date d'hier, le bureau d'études dit s'attendre à des ventes d'appareils décevantes au titre du trimestre qui se clôturera fin décembre, non seulement en raison des difficultés d'approvisionnement qui touchent en ce moment la Chine, mais aussi du fait d'un fléchissement de la demande.



Au-delà des 'disruptions' qui affectent actuellement l'usine Foxconn de Zhengzhou sur fond d'épidémie de Covid, Barclays dit s'inquiéter d'un accès de faiblesse 'notable' concernant la demande pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, ce qui vient alimenter son biais 'négatif' sur le titre à court terme.



Alors que Wall Street table sur 78 millions d'iPhone livrés au cours du trimestre en cours, Barclays prévoit lui des ventes inférieures de 15 à 20 millions d'appareils, et ce selon son 'scénario de base'.





