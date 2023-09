Apple: le titre recule, la demande pour l'iPhone 15 inquiète information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 17:10

(CercleFinance.com) - Apple accuse mercredi la deuxième plus forte baisse de l'indice Dow Jones dans la crainte d'une demande finalement moins forte que prévu pour l'iPhone 15, alimentée par des commentaires des analystes d'UBS.



A la Bourse de New York, l'action du géant californien recule de 0,8% en fin de matinée, ce qui pèse sur l'ensemble du compartiment technologique puisque le Nasdaq est au même moment inchangé alors que le Dow avance de 0,5%.



UBS - qui s'appuie sur des données collectées dans 30 pays par les équipes d'UBS Evidence Lab - évoque une demande 'au mieux mitigée' pour le nouvel appareil d'Apple.



D'après le bureau d'études, les délais de livraisons pour le modèle haut de gamme 'Pro' dans des pays comme les Etats-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France sont actuellement inférieurs d'une semaine à ceux de l'année dernière.



En Chine, les délais de livraisons pour l'iPhone 15 Pro s'établissent en moyenne à 23 jours, fait valoir UBS, une marge bien plus courte que les 39 jours d'attente qui caractérisaient l'iPhone 14 Pro l'année dernière à la même époque.



En ce qui concerne l'iPhone 15 Pro Max, c'est-à-dire le modèle le plus cher, les temps d'attente n'ont pas beaucoup changé par rapport à ceux de l'iPhone 14 Pro Max, ajoutent les analystes, puisque les délais de livraison aux Etats-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France évoluent actuellement entre 38 et 40 jours, à comparer avec 39 jours l'an dernier.



Ces propos contredisent ceux tenus lundi par les équipes de Wedbush Securities, selon lesquelles les précommandes pour l'appareil se situeraient 'largement au-dessus' des prévisions établies par Wall Street et à des niveaux supérieurs de 10% à 12% à celles de l'iPhone 14.