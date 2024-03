Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: le titre n'est plus une valeur favorite chez Goldman information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - L'action Apple s'inscrit en net repli vendredi à la Bourse de New York, le titre pâtissant de la décision de Goldman Sachs de le retirer de sa liste de valeurs américaines préférées, la 'US Conviction List'.



Vers 10h45 (heure de Wall Street), le titre cède 1,5% contre un gain de 0,3% au même instant pour le S&P 500, l'indice de référence des gérants américains.



Les stratèges n'expliquent pas précisément la raison pour laquelle ils sortent le titre de leur liste après 274 jours de présence, mais ils indiquent avoir décidé d'intégrer celui du concepteur de logiciels de gestion d'équipe Monday.com à la place.



Depuis qu'il avait intégré la liste des valeurs US favorites de Goldman, le titre Apple a perdu 1,6%, à comparer avec un gain de 19% pour l'indice S&P dans l'intervalle.



Dans une récente note de recherche, Goldman Sachs - toujours à l'achat sur le titre - avait pourtant rehaussé son objectif de cours de 223 à 232 dollars, louant l'arrivée d'une nouvelle génération d'appareils et le développement du groupe dans les services.





