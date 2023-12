Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: le service sportif The Athletic rejoint Apple News+ information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 17:03









(CercleFinance.com) - Apple a annoncé mardi que The Athletic, le service d'informations sportives du New York Times, allait rejoindre son offre d'actualités Apple News+.



Cela signifie que les abonnés à Apple News+ aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie pourront désormais avoir accès aux articles et aux contenus exclusifs proposés par la rédaction sportive.



L'accord prévoit également la mise à disposition, à partir du début de l'année prochaine, des publications de Wirecutter, la rubrique du New York Times consacrée aux conseils à la consommation.



Les partenaires d'Apple News+ comprenaient déjà des titres comme Vogue, National Geographic, People, Elle, The Wall Street Journal et le Los Angeles Times.





Valeurs associées APPLE NASDAQ +0.37%