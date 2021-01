Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : le salaire de Tim Cook augmente de près de 30% Cercle Finance • 06/01/2021 à 12:31









(CercleFinance.com) - La rémunération totale du directeur général d'Apple, Tim Cook, a fait un bond de près de 30% en 2020 pour atteindre 14,8 millions de dollars, a déclaré le groupe. La rémunération de Tim Cook a augmenté par rapport aux 11,5 millions de dollars de 2019, mais a diminué par rapport aux 15,7 millions de dollars de 2018, selon Apple. Plus des deux tiers de la rémunération de Tim Cook l'année dernière provenaient de versements basés sur des objectifs financiers prédéterminés pour l'année et sur ses propres performances en tant que cadre, a déclaré Apple. Sa rémunération pour l'année comprenait trois millions de dollars de salaire fixe et plus de 10,7 millions de dollars sous la forme d'une rémunération non liée à un plan d'incitation en actions, a rajouté le groupe. Pour la première fois depuis sa nomination au poste de DG en 2011, la rémunération de Tim Cook pour 2021 devrait inclure une prime en actions à long terme, a indiqué Apple. Étonnamment, Tim Cook n'était pas le cadre le mieux rémunéré d'Apple en 2020, car la rémunération totale du directeur financier Luca Maestri et du directeur des opérations Jeff Williams a dépassé 26,2 millions de dollars, en raison des attributions d'actions.

Valeurs associées APPLE NASDAQ +1.24%