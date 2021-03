Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : le Royaume-Uni ouvre une enquête sur l'App Store Cercle Finance • 04/03/2021 à 14:20









(CercleFinance.com) - L'autorité britannique de la concurrence a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête concernant la boutique en ligne App Store d'Apple, estimant que les pratiques du géant technologique américain pourraient être déloyales à l'égard des développeurs d'applications. La Competition and Markets Authority (CMA) cherche à savoir si Apple impose des conditions anticoncurrentielles aux développeurs utilisant l'App Store afin de distribuer leurs applications sur les appareils Apple au Royaume-Uni. 'Des millions d'entre nous ont recours à des applications tous les jours, que ce soit pour consulter la météo, jouer à un jeu ou commander des plats à emporter', explique Andrea Coscelli, le patron de l'organisme. 'Les plaintes selon lesquelles Apple utilise sa position sur le marché pour définir des conditions injustes ou susceptibles de restreindre la concurrence et le choix (...) justifient donc un examen minutieux', souligne-t-il dans un communiqué. La CMA précise que ce ce sont les plainte de plusieurs acteurs du secteur, conjuguées à ses propres travaux sur le marché du numérique, qui sont à l'origine de l'enquête. Pour mémoire, la Commission européenne conduit actuellement quatre enquêtes différentes sur les pratiques d'Apple, dont l'une concerne sa boutique App Store.

