Apple : le nouvel iPhone SE (enfin) annoncé

(CercleFinance.com) - Le groupe Apple annonce ce soir un nouveau smartphone, positionné en entrée de sa gamme, baptisé iPhone SE. Ayant (très très) largement fuité ces dernières semaines, ce nouvel iPhone sera disponible en France à compter du 24 avril. Il embarquera le même processeur que l'iPhone 11, un écran de 4,7 pouces et un bouton Touch ID. Le nouvel iPhone SE sera vendu à partir de 489 euros.

Valeurs associées APPLE NASDAQ -1.17%