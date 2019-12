Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : le design de l'iPad Pro 2020 a fuité Cercle Finance • 27/12/2019 à 15:14









(CercleFinance.com) - Selon des informations publiées par la presse spécialisée, le design de la version 2020 de l'iPad Pro aurait fuité, quelques mois avant sa présentation. Celui-ci reprendrait certaines caractéristiques de l'iPhone 11. La principale ? Les trois capteurs photo à l'arrière de l'appareil. Ou plutôt des appareils, puisque deux versions seraient proposées aux consommateurs, l'une avec un écran de 11 pouces, et l'autre avec un écran de 12,9 pouces. La date de présentation de l'iPad 2020 n'est pas encore connue. Le printemps qui vient semble néanmoins devoir être une fenêtre de tir crédible pour la marque à la pomme.

Valeurs associées APPLE NASDAQ +0.65%