Apple: le Département de la Justice engage des poursuites

(CercleFinance.com) - Le Département américain de la Justice a annoncé jeudi qu'il avait décidé d'engager des poursuites à l'encontre Apple, qu'il accuse d'occuper une position de monopole sur le marché des smartphones.



Dans un communiqué, le DoJ indique que sa plainte au civil, étayée par 16 procureurs généraux, concerne la stratégie d'exclusion généralisée mise en place par Apple.



Selon l'administration, cette approche fait qu'il est plus difficile pour les américains de changer d'appareils, compromet l'innovation en matière d'applications, de produits et de services et impose des coûts extraordinaires aux développeurs, aux entreprises comme aux consommateurs.



'Les consommateurs ne devraient pas avoir à payer des prix plus élevés parce que des entreprises violent les lois sur la concurrence', a déclaré le ministre de la Justice, Merrick B. Garland.



'Nous considérons qu'Apple bénéficie d'un pouvoir de monopole sur le marché des smartphones, non pas en disposant d'une longueur d'avance sur la concurrence sur le fond, mais en violant les lois antitrust fédérales', a-t-il ajouté.



'Si les choses restent en l'état, Apple pourra continuer de consolider sa position de monopole', conclut-il.



Suite à ces informations, le titre Apple chutait de 3,5% jeudi à la Bourse de New York, essuyant la plus forte baisse de l'indice Dow Jones, les investisseurs redoutant une longue procédure.



'Le dossier du DoJ s'appuie essentiellement sur le fait qu'Apple pénalise injustement ses rivaux en empêchant les autres acteurs technologiques d'avois accès aux fonctionnalités matérielles et logicielles de l'iPhone, son produit-phare', résume Dan Ives, analyste chez Wedbush.



'Cela ne voit pas modifier le modèle économique de l'entreprise dans l'immédiat, mais cela signifie qu'Apple va devoir trouver un moyen de régler ce litige à l'amiable, de s'acquitter d'une lourde amende et fine de trouver un compromis avec les développeurs concernant l'App Store', prévient-il.





