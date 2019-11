Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : le départ de Jony Ive est effectif Cercle Finance • 29/11/2019 à 14:12









(CercleFinance.com) - En juin, Apple annonçait son départ à venir via un communiqué de presse, c'est désormais chose faite : Jony Ive vient de quitter la marque à la pomme, après 27 ans de boutique. Si son nom n'est pas le plus connu du groupe, ce proche de Steve Jobs occupait le poste de Chief Design Officer d'Apple. Autrement dit, il était l'auteur du design de bon nombre de produits de la marque. Laquelle lui devait notamment l'apparence de l'iPhone, de l'iMac ou encore de l'iPad. L'annonce de son prochain départ avait ainsi suscité quelques inquiétudes chez les fans d'Apple et les investisseurs. Jony Ive ne se retire pas pour autant du monde du design de produits technologiques, puisqu'il a monté son propre studio, Loveform Jony. Pas plus qu'il ne s'interdit de faire de nouveau bénéficier Apple de sa griffe, les deux parties ayant annoncé prévoir de travailler ensemble dans un proche avenir.

