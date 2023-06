Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Apple: le casque 'Vision Pro' enfin dévoilé information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 10:21

(CercleFinance.com) - Apple a dévoilé lundi son casque de réalité mixte, baptisé 'Apple Vision Pro', marquant ainsi son incursion sur un nouveau marché dont il pourrait relancer l'intérêt.



L'appareil - qui sera commercialisé au prix de 3499 dollars en début d'année prochaine - est présenté comme un ordinateur 'spatial' doté, entre autres, d'un système d'affichage ultra-haute résolution réparti sur deux écrans.



Sa conception à deux puces vise à donner à l'utilisateur la sensation 'que chaque expérience se déroule devant ses yeux en temps réel', explique le groupe.



A l'occasion de la conférence annuelle des développeurs du groupe à Cupertino (Californie), son directeur général Tim Cook a jugé qu'il s'agissait 'd'une nouvelle ère pour l'informatique'.



Un appareil photo en trois dimensions doit ainsi permettre aux utilisateurs de s'immerger dans leurs photos ou vidéos, mais aussi de transformer leur salon en salle de cinéma personnelle avec un écran donnant l'impression de mesurer 30 mètres de large.



Lors de l'événement, la marque à la pomme a aussi présenté un nouveau MacBook Air de 15 pouces équipé de sa puce maison puce M2, qui sera lui disponible dès la semaine prochaine.



Apple a également de nouvelles fonctionnalités pour iOS 17, le système d'exploitation de l'iPhone, censées rendre l'appareil plus personnel et plus intuitif.



Les utilisateurs pourront ainsi lire des transcriptions en temps réel des messages vocaux laissés sur leur messagerie, tout en ayant la possibilité de répondre pendant qu'on leur laisse un message.



Le groupe a par ailleurs annoncé certaines améliorations sur ses écouteurs AirPods, 'ce qui montre qu'il est clairement à l'écoute de ce que les développeurs et consommateurs ont à dire', ajoutent les analystes de Wedbush.



L'action Apple a pourtant faiblement réagi à ces annonces lundi à la Bourse de New York, terminant sur un repli de l'ordre de 0,7%.



Les investisseurs semblent avoir profité de l'occasion pour prendre quelques bénéfices sur le titre, qui affiche une hausse de plus de 38% depuis le début de l'année.