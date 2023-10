Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple: lancement de l'Apple Store en ligne en Chili information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 16:10









(CercleFinance.com) - Apple annonce le lancement d'un Apple Store en ligne au Chili permettant aux clients chiliens d' acheter en ligne la gamme complète de produits et services Apple auprès de spécialistes Apple disponibles.



En effectuant leurs achats sur l'Apple Store en ligne, les clients pourront choisir parmi une gamme d'options de financement abordables.



' Nous sommes ravis de nous développer au Chili avec le lancement de l'Apple Store en ligne ', a déclaré Deirdre O'Brien, vice-présidente senior du commerce de détail d'Apple.





