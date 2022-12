Apple: lance le 'Self Service Repair' dans 8 pays d'Europe information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 11:15

(CercleFinance.com) - Apple a annoncé aujourd'hui le lancement du programme Self Service Repair dans huit pays européens, à savoir en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, en Pologne, au Royaume-Uni et en Suède.



Dans ces huit pays, la clientèle peut désormais se procurer des pièces Apple d'origine et des outils adaptés ainsi que des manuels de réparation sur le'Self Service Repair Store'.



Ainsi, les personnes qui souhaitent réparer elles-mêmes leurs appareils seront en mesure d'effectuer les réparations les plus courantes sur leurs modèles d'iPhone12 et d'iPhone13, ainsi que sur les ordinateurs portables Mac à puce Apple.



Le Self Service Repair Store propose plus de 200pièces détachées et outils, ainsi que des manuels de réparation.