Apple lance l'iPhone Air, plus fin et plus dense, à 999 dollars, pour changer la donne

*

Apple lance l'iPhone 17 avec la nouvelle puce A19 pour de meilleures fonctions d'intelligence artificielle

*

Lancement des AirPods Pro 3 avec fonction de traduction en direct

*

Lancement d'un moniteur de tension artérielle dans sa dernière Apple Watch

*

par Stephen Nellis et Aditya Soni

Apple AAPL.O a présenté mardi un nouveau modèle d'iPhone "Air" plus fin, doté d'une batterie haute densité et d'un tout nouveau processeur, dont le prix débute à 999 dollars. Le modèle iPhone Air a été la vedette de l'événement annuel de lancement de produits , le directeur général Tim Cook l'ayant qualifié de "changeur de jeu". Apple a déclaré que ce modèle est son iPhone le plus durable à ce jour. Il utilisera l'A19 Pro, une puce de processeur qu'Apple a déclaré avoir perfectionnée pour améliorer l'efficacité énergétique et les performances, afin de s'adapter à la batterie plus fine de l'appareil.

Son prix se situe entre ceux des autres modèles de la société, comme l'avaient prévu les analystes. L'iPhone Air sera opposé au Galaxy S25 Edge de Samsung Electronics , et les analystes ont déclaré à Reuters qu'il pourrait être un tremplin pour concurrencer les téléphones pliables de Samsung, qui en sont à leur septième génération. Un téléphone pliable est important pour Apple afin de séduire les clients en Chine, où les consommateurs aiment les téléphones pliables et où l'entreprise a perdu des parts de marché.

"Ce nouvel appareil apportera un sentiment de nouveauté à l'iPhone, qui est resté le même depuis trop longtemps", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight. Selon lui, "la nouvelle gamme d'iPhone, largement améliorée, est impressionnante, ce qui place (Apple) en position de force pour répondre aux besoins des différents segments."

La société a également lancé l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro, la dernière mise à jour de son smartphone phare, ainsi qu'une nouvelle version de ses écouteurs sans fil AirPods Pro et un moniteur de tension artérielle dans sa dernière Apple Watch. L'entreprise a effectivement réduit ou maintenu les prix de ces nouveaux modèles.

Apple a déclaré que l'iPhone Air serait également doté d'une nouvelle puce "N1" pour gérer les communications Wi-Fi et d'un nouveau modem "C1X" pour les données cellulaires. Les puces pour ces fonctions dans les appareils haut de gamme d'Apple ont longtemps été fournies par Broadcom AVGO.O et Qualcomm

QCOM.O , dont les actions étaient en baisse de 2,2 % et 0,5 %, respectivement, mardi après-midi. Les actions d'Apple ont baissé de 1,6 % après que la société a annoncé les prix des smartphones.

"C'est le niveau de calcul d'un MacBook Pro dans un iPhone", a déclaré Tim Millet, l'un des responsables des puces d'Apple, lors de la présentation au siège de la société à Cupertino, en Californie. L'iPhone Air sera doté de deux appareils photo et éliminera l'emplacement physique de la carte SIM, ce qui permettra de libérer de l'espace pour la batterie.

Apple a déclaré que le modèle de base de l'iPhone 17 sera doté d'un écran plus lumineux et plus résistant aux rayures. Il sera également doté d'une meilleure caméra frontale avec un capteur de forme différente pour améliorer la qualité des selfies horizontaux.

Une version de 256 gigaoctets du modèle de base de l'iPhone 17 est proposée à partir de 799 $, soit le même prix que le modèle précédent, l'iPhone 16, avec la moitié de l'espace de stockage. L'iPhone 17 Pro commence à 1 099 $ pour un modèle de 256 gigaoctets, soit le même prix que le modèle de l'année précédente avec la même capacité de stockage, mais sans l'option d'un téléphone de plus petite capacité à 999 $ comme l'iPhone 16 Pro.

Les nouveaux AirPods Pro 3 seront dotés d'une fonction de traduction en direct des langues. Apple a également déclaré que si les deux interlocuteurs portent les nouveaux AirPods Pro 3, les écouteurs traduiront les conversations en temps quasi réel. Apple a indiqué que les nouveaux AirPods seront vendus au prix de 249 dollars, soit le même prix que la génération précédente, et qu'ils seront disponibles à partir du 19 septembre.

La fonction de surveillance de la pression artérielle est en attente d'approbation réglementaire, a déclaré Apple. La montre ne détectera pas tous les cas d'hypertension artérielle, mais l'entreprise a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la fonction avertisse 1 million de personnes et qu'elle serait disponible dans 150 pays.

Apple n'a pas non plus augmenté le prix des modèles de montres. Les nouvelles versions de la SE coûteront 249 dollars, la Series 11 399 dollars et le modèle Ultra plus grand commencera à 799 dollars, comme tous leurs prédécesseurs. Le lancement des produits de l'entreprise intervient dans un contexte de réorganisation du commerce mondial provoquée par le président américain Donald Trump , Apple estimant que les droits de douane lui coûteront plus d'un milliard de dollars au cours du trimestre fiscal actuel . Le mois dernier, Google, la société d'Alphabet GOOGL.O , a dévoilé de nouveaux téléphones , dont un modèle pliable, qui a servi de plateforme pour présenter son modèle d'IA Gemini.