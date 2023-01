Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple: la rémunération de Tim Cook devrait chuter en 2023 information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 12:32









(CercleFinance.com) - Tim Cook, le directeur général d'Apple, devrait toucher une rémunération de 49 millions de dollars cette année, soit 40% de moins que celle qu'il avait perçue en 2022, selon un document déposé jeudi auprès de la SEC.



Dans cet avis diffusé sur le site de l'autorité américaine de contrôle des marchés financiers, le comité de rémunération du géant technologique indique avoir tenu compte, dans le cadre de sa décision, d'une recommandation émise par ses actionnaires et du souhait manifesté par Tim Cook lui-même de réduire sa rétribution.



En 2022, la rémunération totale de Tim Cook avait atteint 99,4 millions de dollars, une somme 1.177 fois plus élevée que le salaire médian d'un employé du groupe, à savoir 84.493 dollars par an.



Pour mémoire, le cours de l'action Apple s'est dévalorisé de plus de 22% sur les 12 mois écoulés, à comparer avec une chute de l'ordre de 15% pour l'indice de référence des marchés boursiers américains, le S&P 500.





