Apple : la production d'iPhone 13 pénalisée par la pénurie de puces

(AOF) - Apple pourrait réduire ses objectifs de production pour l'iPhone 13 pour 2021 jusqu’à 10 millions d'unités en raison de la pénurie prolongée de puces, selon des personnes proches du dossier citées par Bloomberg. La firme technologique avait prévu de produire 90 millions de nouveaux modèles d'iPhone au cours des trois derniers mois de l'année, mais elle indique désormais à ses partenaires de fabrication que le total sera inférieur car Broadcom et Texas Instruments ont du mal à fournir suffisamment de composants.

