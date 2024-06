Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: l'UE clôt son enquête concernant l'App Store information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 12:28









(CercleFinance.com) - La Commission a décidé de clôturer son enquête antitrust sur le comportement prétendument anticoncurrentiel d'Apple concernant certaines des conditions qu'elle applique à certains développeurs d'applications pour l'utilisation de son App Store dans l'Espace économique européen.



Cette décision finale d'aujourd'hui ne concerne pas les deux autres enquêtes antitrust concernant spécifiquement le streaming musical (AT.40437) et les livres électroniques/livres audio (AT.40652).



L'UE précise que la clôture d'une enquête ne constitue pas une conclusion selon laquelle le comportement en question est conforme aux règles de concurrence de l'UE.



La Commission continuera de surveiller les pratiques commerciales dans le secteur technologique européen, y compris celles d'Apple, tant dans le cadre du DMA que des règles de concurrence.







