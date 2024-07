Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: l'UE approuve les engagements sur le paiement mobile information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - En vertu des règles de concurrence de l'UE, la Commission européenne annonce avoir rendu contraignants les engagements proposés par Apple qui visaient à répondre aux préoccupations de la Commission concernant l'accès, par des concurrents, à sa technologie de paiement sans contact sur iPhone via le Near-Field-Communication ou NFC.



La Commission avait en effet constaté qu'Apple détenait une position dominante sur le marché des portefeuilles mobiles en magasin sur iOS, en contrôlant l'accès au matériel et au logiciel NFC, limitant ainsi l'accès aux développeurs tiers.



Apple a donc accepté de permettre aux fournisseurs tiers de portefeuilles mobiles d'utiliser gratuitement la technologie HCE (Host Card Emulation) pour les paiements sans contact, indépendamment d'Apple Pay.



La firme a aussi promis un processus transparent et non discriminatoire pour l'accès au NFC, ainsi que des fonctionnalités facilitant l'utilisation d'applications tierces par défaut pour les paiements.







Valeurs associées APPLE 232,98 USD NASDAQ +1,88%