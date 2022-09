Apple: l'iPhone 14 fait mieux que l'iPhone 13, selon Wedbush information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 17:37

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities maintient lundi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 220 dollars sur Apple, saluant la demande 'robuste' dont bénéficient les précommandes d'iPhone 14.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, l'analyste fait valoir que bon nombre des modèles 'Pro' affichent actuellement des délais de livraison qui s'étendant jusqu'à la mi-octobre.



Sinon, la plus grande partie de la gamme fait l'objet de délais de livraison compris entre trois et quatre semaines, fait-il remarquer, mais avec une durée moyenne qui a rapidement tendance à s'allonger, ajoute-t-il.



'Jusqu'ici, la demande et les commandes pour l'iPhone 14 dépassent légèrement les chiffres de l'iPhone 13 et sont supérieures à nos estimations, et ce d'entrée de jeu', souligne l'intermédiaire.



Wedbush reconnaît que l'iPhone 14 Pro propose quelques nouveautés intéressantes, dont le processeur A16 Apple de dernière génération, ainsi que l'appareil photo de 48 mégapixels susceptible selon lui de séduire la communauté Apple.



Pour le professionnel, ces tendances meilleures que prévu constituent un signe encourageant pour le groupe de Tim Cook, même s'il rappelle que 240 millions d'utilisateurs d'iPhone sur une base totale d'un milliard d'individus n'avaient plus changé d'appareil depuis trois ans et demi.