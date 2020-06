Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : l'iPhone 12 livré sans écouteurs ? Cercle Finance • 18/06/2020 à 12:50









(CercleFinance.com) - Selon plusieurs sources, la prochaine gamme d'iPhone vendue par le groupe Apple (avec des appareils nommés probablement 12 et 12 Pro), pourrait être commercialisée sans écouteurs fournis dans la boîte. C'est en tout cas ce qu'annoncent plusieurs sources, dont l'analyste Ming-Chi Kuo et, dans une note publiée cette semaine, le cabinet Wedbush. En ne fournissant pas d'Earpods filaires, comme elle le faisait d'habitude, la firme de Cupertino aurait pour objectifs de 'booster' les ventes de sa gamme d'Airpods (ses écouteurs sans fil) et de faire baisser les coûts de production de ses iPhone 12. Reste une inconnue : Apple pourra-t-il priver les consommateurs français d'écouteurs filaires ? L'article L34-9 du Code des postes et des communications électroniques impose en effet la présence de ces équipements dans les boîtes des téléphones portables, afin de limiter l'exposition de la tête aux ondes. D'autres constructeurs, qui ne fournissent pas d'écouteurs dans leurs boîtes à l'international, les 'offrent' ainsi lors de l'achat, dans une boîte à part. Une solution que pourrait adopter Apple dans nos contrées.

