Apple : l'iPad 8e génération et le nouvel iPad Air présentés Cercle Finance • 16/09/2020 à 11:56









(CercleFinance.com) - Le groupe Apple a profité de sa keynote de rentrée pour lever le voile sur deux nouveaux iPad : l'iPad de 8e génération et le nouvel iPad Air. L'iPad 8e génération présente toujours le même design, un peu vieillissant avec ses épaisses bordures et son bouton TouchID en façade. Il utilise un nouveau processeur, avec la puce A12 Bionic, propriété jusque-là des iPhone XS et XS Max. Son prix ? A partir de 389 euros. Le nouvel iPad Air, pour sa part, bénéficie de bordures plus fines, proches de celles de l'iPad Pro. Le capteur TouchID se trouve pour sa part sur la tranche. Côté puissance, il bénéficie de la puce A14 Bionic. C'est elle qui devrait équiper les prochains iPhone, non présentés hier soir. Le prix est à la hauteur de la puissance de l'engin : entre 669 et 809 euros.

Valeurs associées APPLE NASDAQ +0.16%