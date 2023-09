Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple: l'ANFR demande le retrait de l'iPhone 12 en France information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 14:20









(CercleFinance.com) - L'Agence nationale des fréquences (ANFR) a demandé hier à Apple de retirer du marché français l'iPhone 12 à compter du 12 septembre 2023, suite à un dépassement de la limite de débit d'absorption spécifique (DAS) constaté sur ce modèle.



Pour rappel, le DAS permet de quantifier l'énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain.



Les téléphones doivent ainsi respecter les valeurs limites réglementaires de 4 W/kg pour le DAS 'membre' et 2 W/kg pour le DAS 'tronc'. Les mesures de l'ANFR ont révélé une valeur de DAS 'membre' dépassant cette limite, soit 5,74 W/kg. En revanche, les valeurs de DAS 'tronc' sont conformes.



'Dès lors, Apple doit prendre immédiatement toutes mesures visant à empêcher la mise à disposition sur le marché des téléphones concernés présents dans la chaîne d'approvisionnement. Concernant les téléphones déjà vendus, Apple doit prendre dans les meilleurs délais des mesures correctives visant à rendre les téléphones concernés conformes', indique l'ANFR.



A défaut, il appartiendra à la société Apple de les rappeler, ajoute l'agence.





