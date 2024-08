Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: Kevan Parekh, futur directeur financier du groupe information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 11:05









(CercleFinance.com) - Apple a annoncé mardi la nomination de Kevan Parekh en tant que prochain directeur financier, un poste qui était jusqu'ici assuré par Luca Maestri.



Kevan Parekh, qui occupe actuellement le rôle de vice-président en charge de la planification et de l'analyse financière, prendra ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2025, date à laquelle il intégrera également le comité exécutif du groupe technologique américain.



Diplômé de l'Université du Michigan et titulaire d'un MBA de l'Université de Chicago, il avait rejoint l'inventeur de l'iPhone il y a 11 ans après des passages chez Thomson Reuters et General Motors.



Luca Maestri conservera de son côté, à partir de l'an prochain, la responsabilité des services d'entreprise, un poste qui englobe notamment les systèmes technologiques, la sécurité de l'information et les questions immobilières.



Durant son mandat long de dix ans, Maestri - tenant d'une stricte discipline financière, Apple aura vu son chiffre d'affaires plus que doubler, notamment à la faveur d'une multiplication par cinq de ses revenus tirés des services.





