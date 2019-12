Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : intéressé par une unité de Broadcom ? Cercle Finance • 19/12/2019 à 15:48









(CercleFinance.com) - Selon des informations publiées par le Wall Street Journal, Broadcom travaillerait à la recherche d'un acquéreur pour son unité spécialisée dans les 'RF', pour une valorisation qui pourrait atteindre les 10 milliards de dollars. Mais qui pourrait bien mettre cette somme sur la table ? Eh bien, selon le site spécialisé 9to5mac, Apple pourrait être intéressé. Rappelons qu'Apple serait ici en terrain connu, puisque le groupe est justement l'un des clients de cette unité. Et il aurait déjà eu pour ambition de fabriquer ses propres modules RF. Comme d'habitude, Apple n'a pas commenté ces rumeurs. Pas plus que Broadcom. Néanmoins, une telle acquisition cadrerait parfaitement avec la stratégie de la firme de Cupertino, consistant à réduire sa dépendance à ses fournisseurs.

Valeurs associées APPLE NASDAQ +0.10%