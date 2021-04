Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : hausse de dividende et rachats d'actions Cercle Finance • 29/04/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - Apple a annoncé mercredi soir que son conseil d'administration a décidé un dividende trimestriel en augmentation de 7% à 0,22 dollar par action, à payer en mai, ainsi qu'une augmentation de 90 milliards de dollars de son programme actuel de rachat d'actions. Sur les trois premiers mois de 2021, la firme technologique a réalisé un BPA de 1,40 dollar, bien au-dessus du consensus, pour un chiffre d'affaires record de 89,6 milliards de dollars (dont les deux tiers à l'international), en croissance de 54% d'une année à l'autre. 'Notre performance du trimestre de mars comprend des records de revenus dans chacun de nos segments géographiques et une forte croissance à deux chiffres dans chacune de nos catégories de produits', souligne Luca Maestri, directeur financier d'Apple.

